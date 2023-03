Salariul minim ar putea crește de anul viitor cu 1.200 de lei. De la 1860 de lei net, cât este acum, salariul minim ar trebuie să ajungă la 3000 de lei net. Asta în condițiile în care, de la an la an, am asistat la majorări de aproximativ 200 de lei, după perioade îndelungate de

Citește continuarea pe Canal SUD -> Read More