Șapte noi medici rezidenți au fost detașați, începând cu data de 17 decembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, a anunțat managerul unității sanitare, Bogdan Mihai.

Aceștia sunt: Adriana Oancea – rezident epidemiologie; Anca Alexandra Păun – rezident pediatrie; Sînziana Andreea Mitrea – rezident cardiologie; Daniela Georgiana Dragomir – rezident ATI; Laura Elena Sirghe – rezident ATI; Vlad Frunză – rezident neurologie; Adrian Marius Păun – rezident boli infecțioase.

„La Călărași, noi clădim viitorul. Șapte noi medici rezidenți. O echipă. Toate lucrurile astea le facem în timp ce oameni mici, capabili să ducă în derizoriu și funcțiile cele mai mari din stat, pe care le-au obținut prin înclinarea capului și a coloanei până la limita fracturii în fața unor șefi din județele de unde merg să își obțină aprobările pentru lucrurile mărunte care le macină existența, postează prin texte scrise de alții, despre victorii obținute. Pe hârtie, fără nimic realizabil. Revenind la lucrurile care chiar contează, pot să vă spun că astăzi, împreună cu președintele Vasile Iliuță, i-am întâmpinat pe cei șapte medici rezidenți care s-au alăturat echipei noastre. Investițiile în sănătate, în echipamente, condiții de lucru, facilități acordate, sperăm să fie definitorii pentru ca peste câțiva ani, noii medici să fie printre cei care vă vor furniza un act medical de calitate în Spitalul Judetean de Urgenta ‘Dr. Pompei Samarian‘ Călărași. Vă mulțumim pentru încrederea acordată!”, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Călărași, Bogdan Mihai.

„Șapte medici rezidenți anul I, specialitățile terapie intensivă, cardiologie, neurologie, pediatrie și epidemiologie, au intrat în echipa Spitalului Județean Călărași. După ani în care ne-am preocupat să aducem medici către Călărași, am implementat proiecte de dezvoltare a infrastructurii sanitare, am făcut curățenie în saloanele pacienților și am echilibrat echipa medicală, astăzi, putem spune că ne-am atins scopul. Județul Călărași devine atractiv pentru tinerii entuziaști ai medicinei românești. Bine ați venit!”, a afirmat președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.