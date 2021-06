În cursul zilei de astăzi, în localitatea Cuza Vodă au loc alegeri locale pentru funcția de primar. Senatorul PSD, Nicușor Cionoiu, a fost prezent în comună susținând că forțele de ordine au fost într-un număr mult prea mare și deranjau locuitorii ce doreau să-și exercite dreptul de vot: “Astăzi populația era asuprită, era hărțuită. Sunt niște lucruri aberante care s-au întâmplat astăzi. Erau șapte filtre, un om ca să ajungă la votare cu mașina era oprit de șapte ori!” a declarat senatorul pentru Realitatea Plus.

Jurnaliștii Realitatea Plus au prezentat o filmare în care senatorul PSD purta o discuție cu Comisarul Emil Deacu, Șeful Poliţiei Municipiului Călăraşi, în încheierea căreia se aude “Te-ai pus cu mine, o să vezi tu!”. Întrebat de ce a făcut această declarație, Nicușor Cionoiu a precizat: “Procesul electoral nu mergea bine în momentul în care am ajuns. Era un bar care era deschis, iar conform legii în viguare trebuia închis. Dacă ne gândim câte cadre de poliție erau, cred că putea să fie închis . Am avut o discuție cu dânsul (n.r. Emil Deacu), și i-am spus ‘Îți fac interpelare, informez șefii ierarhici vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat’. Nu-mi stă în caracter să jignesc sau să ameniț.”

În emisiune a intervenit telefonic și președintele PNL Călărași, Emil Dumitru: “Este foarte bine că sunt organele de ordine, Poliția Română trebuie să vegheze la respectarea derulării procesului electoral, iar domnul senator să stea cu sacul de campanie pe o distanță mai departe de 500 de metri de secția de vot și să nu influențeze electoratul. Asta înseamnă democrație, nu să vin stăpân la județ și să încercăm prin orice fel de metode să intimidăm oamenii și să-i amenințăm ca să obținem voturile într-un alt mod decât cel corect. Domnul senator dacă vrea să-și desfășoare activitatea de parlamentar, poate să adreseze interpelări scrise instituției Poliției, în niciun caz să se comporte cum s-a comportat astăzi. N-am văzut niciun om politic de la PNL care să se comporte cum s-au comportat cei de la PSD.”

Ca răspuns pentru declarația președintelui PNL Călărași, Senatorul Cionoiu a continuat “Îmi pare bine că a făcut colegul meu referire la cei 500 de metri. Barul era liberal și acolo se dădeau bani. Eu am primit un telefon de la circumscripția de votare, după care m-am deplasat către secție. Am ajuns acolo iar pentru că nu se respecta legea, nu erau 500 de metri, am cerut organelor de ordine să închidă acel bar.” Realizatoarea emisiunii l-a întrebat pe senator despre afirmația pe care tocmai o făcuse, cu referire la faptul că cineva dădea bani, dorind să afle mai multe detalii, Nicușor Cionoiu răspunzând: “PNL, doamnă!”. Întrebat dacă are dovezi care să susțină această declarație, senatorul a evitat răspunsul și a amintit că a făcut sesizare verbală poliției să închidă barul.

Contactată de Observator de Călărași înainte de închiderea urnelor (20:30), purtătorul de cuvânt al I.P.J. Călărași, Ghiveci Bianca, ne-a informat că nu au fost înregistrate cazuri de mită electorală. “La nivelul IPJ Călărași s-a întocmit o sesizare penală privind infracțiunea de ultraj. Având în vedere calitatea persoanei, întreaga documentație urmează a fi înaintată unității de Parchet competentă în cercetarea cauzei.”