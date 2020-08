Programul de educaţie digitală „Şcoala din valiză” se extinde în alte 35 de şcoli din mediul rural din România în anul şcolar 2020 – 2021, ajungând astfel să funcţioneze într-un număr total de 50 de unităţi de învăţământ. Noile şcoli au fost selectate în urma unui apel public de înscriere lansat de Fundaţia World Vision România şi Fundaţia Vodafone România, care desfăşoară împreună acest proiect încă din 2018. Bugetul alocat noului an şcolar este de 500.000 de euro.

Cele 35 de şcoli în care proiectul se va extinde începând din toamnă sunt: Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias Sascut”, Bacău; Şcoala Gimnazială Tărlungeni, Braşov; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gălbinaşi, Călăraşi; Şcoala Gimnazială Golăieşti, Iaşi; Şcoala Gimnazială Crizbav, Braşov; Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa, Iaşi; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ardeoani, Bacău; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zăpodeni, Vaslui; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălteni, Vaslui; Şcoala Gimnazială Nr.1 Domniţa, Iaşi; Şcoala Profesională Gropniţa, Iaşi; Şcoala Gimnazială „Prof. Ioan Dănilă” Ghermăneşti, Vaslui; Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Dancu, Iaşi; Şcoala Gimnazială Bonţida, Cluj; Şcoala Gimnazială Glodenii-Gândului, Iaşi; Şcoala Gimnazială Poieni, Cluj; Şcoala Nr. 1 Poienarii De Muşcel, Argeş; Şcoala Gimnazială Măneşti, Dâmboviţa; Şcoala Gimnazială Dăeşti, Vâlcea; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, Bacău; Şcoala Gimnazială Mironeasa, Iaşi; Liceul Teoretic Comuna Peciu Nou, Timiş; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” Râciu, Mureş; Şcoala Gimnazială Augustin, Braşov; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici” Apateu, Arad; Şcoala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Alba; Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Ibăneşti, Vaslui; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai”, Şinca Veche, Braşov; Şcoala Gimnazială „Victor Ion Popa” Iveşti, Galaţi; Şcoala Gimnazială „Vasile Mitru”, Neamţ; Şcoala Gimnazială Mologeşti, Vâlcea; Şcoala Profesională „Valea Stanciului”, Dolj, Şcoala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii, Iaşi; Şcoala Profesională Fântânele, Iaşi; Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer, Braşov.

În cadrul programului „Şcoala din valiză” a fost lansat, la începutul lunii iunie 2020, un apel public de înscriere pentru şcolile din mediul rural ale căror cadre didactice pot să predea minimum două lecţii digitale pe săptămână. Au aplicat 203 şcoli în total, iar 47 dintre acestea au trecut în etapa finală de jurizare, etapa interviurilor, în cadrul căreia şcolile selectate au furnizat informaţii suplimentare despre activitatea lor şi posibila implicare a acestora în program.

Începând din această toamnă, cele 35 de şcoli selectate vor fi dotate cu câte o valiză cu tehnologie: laptop dedicat profesorului şi tablete pentru elevi, alături de acces la internet, la o platformă digitală de învăţare şi la formarea profesională continuă a cadrelor didactice.

În contextul actual, generat de virusul COVID-19, toate şcolile înscrise în programul „Şcoala din valiză” îşi vor putea deschide porţile pentru noul an şcolar în septembrie, indiferent de cadrul ales de către autorităţile locale la acel moment, conform celor trei scenarii anunţate, respectiv: verde – toţi elevii vor veni la şcoală, galben – o parte dintre elevi vor învăţa în sălile de clasă, iar restul vor studia online sau roşu – lecţiile se vor ţine exclusiv online.

În prezent, „Şcoala din valiză” este operaţional în 22 de unităţi de învăţământ din 11 judeţe, având peste 11.000 de beneficiari, dintre care 6.000 sunt beneficiari direcţi (profesori şi elevi).

Proiectul are trei componente principale. Prima este dotarea şcolilor cu infrastructură hardware mobilă, oferită gratuit acolo unde aceasta este fie absentă, fie deficitară. Echipamentele sunt dezvoltate pe baza conceptului „Instant Classroom” şi constau într-un kit sub formă de valiză, care conţine un laptop pentru profesor şi 30 de tablete pentru elevi. În plus, acolo unde este nevoie, şcolile vor beneficia de internet gratuit din partea Vodafone România.

A doua componentă este formarea competenţelor digitale ale profesorilor, cu aplicabilitate directă în activitatea de la clasă. „Şcoala din valiză” răspunde, astfel, unei probleme de ordin sistemic a învăţământului preuniversitar din România, respectiv deficitul de competenţe în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei în scopuri educaţionale.

A treia componentă a proiectului este reprezentată de platforma www.scoaladinvaliza.ro şi resursele educaţionale disponibile prin intermediul acesteia, respectiv lecţii digitale create de profesori, accesibile pentru elevi atât la clasă, cât şi acasă. Platforma de e-learning a fost dezvoltată conform cerinţelor profesorilor şi va continua să fi îmbunătăţită permanent, în funcţie de nevoile utilizatorilor.

„Şcoala din valiză” înseamnă o abordare de tip 360 de grade a educaţiei digitale. Proiectul susţine profesorii şi elevii din mediul rural să-şi dezvolte abilităţile digitale prin acces gratuit la platforma de e-learning www.scoaladinvaliza.ro, la o valiză tehnologică dotată cu tablete şi laptop şi la internet, dar şi prin formarea profesională continuă a cadrelor didactice. Îi ajutăm pe profesori să fie mai încrezători în forţele proprii, să creeze şi să susţină lecţii digitale interactive, iar astfel, împreună cu aceştia, îi sprijinim pe elevi să fie pregătiţi pentru o piaţă a muncii dominată tot mai mult de tehnologie. În acest fel, profesorii transformă şcoala, iar elevii învaţă cu mai multă plăcere şi se dezvoltă pentru a face faţă într-o lume a viitorului. „Şcoala din valiză” înseamnă învăţământ digital accesibil şi de calitate.