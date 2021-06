Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș, din judeţul Călăraşi, colectează capace din plastic de la pet-urile utilizate, ce ulterior vor fi valorificate în scopul ajutorării unui băieţel în vârstă de 3 ani, diagnosticat cu SMA1, o boală care îi afectează mușchii din întregul corp.

„Dorim să adunăm capace din plastic pentru Ștefănel! Mobilizăm toată țara! Ștefan are 3 ani și are nevoie de 2,1 milioane de dolari pentru a învinge boala SMA1 care îi atrofiază mușchii și îl lasă fără puteri. Boala lui se numește amiotrofie musculară tip 1 și este o boală care afectează mușchii de la nivelul întregului corp: mușchii devin din ce în ce mai slăbiți până ajungi sa nu te mai poți mișca deloc, să mănânci sau chiar să respiri. Avem și o veste bună. Medicina a avansat, iar acum există tratament. Dar, din păcate, acest tratament are un cost uriaș: 2,1 milioane de dolari. Pentru Ștefănel s-au strâns 1,3 milioane de dolari și mai e nevoie. Cum putem ajuta? Strângem capacele de la pet-urile pe care le utilizăm, noi, dumneavoastră, copiii dumneavoastră, iar grupul de sprijin al familiei lui Ștefănel le va valorifica la Oradea, la o firmă specializată, primind câtiva bănuți pe capac. Ștefan are nevoie de ajutorul vostru! Strângeți cât mai multe capace și aduceți-le la centrul nostru, sau le puteți trimite prin poștă: Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș, str. Vasile Alecsandri, nr. 40, localitatea Vlad Țepeș, județul Călărași, coordonator proiect educativ – social ‘Împarte – Educă – Donează’, prof. Ruseanu Iulian, telefon: 0763/694.981, program: 08:00 – 14:00, de luni până vineri. Toată țara s-a mobilizat pentru Ștefan! Este rândul nostru să ne alăturăm! Detalii despre lupta familiei lui Stefan pentru viața băiețelului și progresele înregistrate, găsiți aici: https://www.facebook.com/groups/749355595491433/ Luptă alături de noi pentru Ștefan. Mulțumim!”, au transmis reprezentanţii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vlad Țepeș, din judeţul Călăraşi.