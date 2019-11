Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din municipiul Călărași s-a alăturat proiectului „Cutia cu jucării”, derulat de echipa AHC Dunărea Călăraşi şi suporterii ei.

An de an, fiecare ediție s-a dovedit un real succes, proiectul „Cutia cu jucării” bate din nou la ușa Sălii Polivalente „Ion C. Neagu” Călărași. Și, evident, la inimile călărășenilor. Astfel, în data de 12 decembrie 2019, toți pasionații de sport, și nu numai, care vor asista la meciul de handbal AHC Dunărea Călărași – CSM Bacău, sunt rugați să vină la Sala Polivalentă cu o jucărie din pluș. Jucăriile vor fi aruncate pe teren în pauza meciului, urmând să fie colectate de organizatori și donate ulterior copiilor din centrele instituționale sau din familiile cu posibilități materiale reduse.

Proiectul „Cutia cu jucării” este coordonat de suporterii prezenți meci de meci alături de echipă.

„Parteneri oficiali sunt toți iubitorii de handbal călărășeni, însă lista rămâne deschisă”, a precizat unul dintre membrii galeriei.

„Sperăm că și în acest an călărășenii vor susține proiectul nostru, astfel încât să putem face cu toții ceva mai frumoase sărbătorile unor copii nevoiași”, a mai declarat același suporter. (sursa: ahcdunarea.ro)