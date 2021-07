În cadrul proiectului estival „Bibliovacanţa”, la Clubul de lectură de luni, 19 iulie 2021, începând cu ora 10:30, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Călărași a fost gazda evenimentului cultural „Scrieri pentru copii, de la bunica”. Invitată de onoare a fost Victoria Furcoiu, scriitoare din Brașov.

Autoarea a recitat pasaje din cărțile sale pentru copii și, printre acestea, a povestit cum a ajuns să scrie și cum își găsește inspirația pentru fabulele, ghicitorile și poeziile pe care le creează.

Victoria Furcoiu vine din Covasna, de la „granița” cu județul Brașov. Profesia autoarei a fost de asistentă de ginecologie-obstretică, aceasta începând să scrie după ce a devenit bunică, în 2016. De atunci și până în prezent, scriitoarea a publicat nu mai puțin de 16 cărți.

„Cu toate că-mi doream din timpul vieții mele să scriu o carte, cartea vieții mele; atunci când se întâmpla ceva important spuneam ‘asta o să scriu eu când voi scrie o carte’, cu toate că-mi doream să scriu această carte importantă, a venit momentul când nepoțelul meu a cerut să-i spun o ghicitoare. Și, incredibil, n-am știut să-i spun o ghicitoare. Și-atunci am fabricat una: Cine-aleargă pe șosea/Are patru roți sub ea/Un rezervor cu benzină/Ghicește! ‘/E o mașină, bunica! Dar asta e prea ușoară. Vreau să faci una mai grea. Poți?’ Cum să nu poți când te întreabă nepotul ceva?! I-am mai făcut una și încă una și m-am trezit cu un caiet de ghicitori pe care le-am pus în ordine alfabetică. Și am spus: ‘Asta trebuie să fac eu, să scriu pentru copii’. De aceea și colecția mea se intitulează ‘Scrieri pentru copii, de la bunica’”, povestește scriitoarea.

„Poveşti din curtea bunicilor” a fost scrisă tot la cererea nepoților, dezvăluie Victoria Furcoiu. Pentru această carte, autoarea a trebuit să se inspire de la personajele din curte: pisicile, câinii și oamenii.

Scriitoarea istorisește cum, la un moment dat, și-a rupt mâna dreaptă, cea cu care scria, și s-a întrebat dacă să continue să scrie. Atunci, motanul Musli a sărit în curte cu un șoricel, o altă pisică a început să se „certe” cu el, Musli a lăsat jos șoricelul, moment în care cățelușa familiei l-a luat și a lăsat cele două pisici uitându-se una la cealaltă. Victoria Furcoiu a considerat această întâmplare demnă de scris, așa că a continuat să publice.

Cu prilejul întâlnirii participanților la Clubul de lectură cu autori de cărți, scriitori și editori, aceștia au putut participa activ la lecturi, au putut adresa întrebări autorilor și au putut interacționa cu aceștia, în scopul încurajării exprimării libere.

Au fost puse la dispoziția doritorilor, contra cost, volumele publicate de autoare: „Povestiri hazlii”, „Poveşti cu secrete”, „Poveşti nemuritoare – în versuri”, „Poveşti din curtea bunicilor”, „Păţaniile motanului Müsli”. Aceștia au putut primi autografe din partea scriitoarei.

Evenimentul a avut loc în Sala Perspective a Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași.