În data de 8 iulie 2021, au început lucrările de refacere a trotuarului, aflat într-o stare avansată de degradare, de la Parcul Florilor. Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a fost prezent la fața locului pentru a verifica stadiul acestui demers, dar și cel al asfaltării aleilor din jurul Parcului Victoria, obiective realizate din fondurile proprii ale primăriei. În curând vor începe lucrări de asfaltare și pe strada Mușețelului, în dreptul blocurilor ANL.

„La Parcul Florilor am procedat deja la scoaterea pavelelor aflate într-o stare avansată de degradare. Intenţionăm să modernizăm acolo şi locul de joacă prin turnarea unui strat de tartan şi schimbarea echipamentelor de joacă. Este, de fapt, o promisiune asumată în campania electorală pe care o vom finaliza. În zona blocurilor H5, H6, H7 și H8, de pe Sulfinei, am modernizat parcările, creând câteva zeci de locuri de parcare, și am refăcut aleile din jurul Parcului Victoria. Nu ne oprim aici. Vom acţiona cât de curând și în zona străzii Mușețelului unde vom asfalta parcarea existentă în dreptul blocurilor ANL. În felul acesta vom crea şi acolo noi locuri de parcare de care oamenii au mare nevoie. În altă ordine de idei, am demarat şi campania de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public al municipiului. Au fost ridicate câteva autoturisme, respectând întrutotul procedurile legale. De opt luni de zile, monitorizăm aceste mașini abandonate şi fără stăpân iar acum am început să le ‘culegem’ de pe străzi ori din parcări”, a declarat Marius Dulce.