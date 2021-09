În data de 3 septembrie 2021, senatorul Nicuşor Cionoiu s-a deplasat în comunele Modelu, Borcea, Dichiseni, Unirea și Jegălia pentru a le oferi copiilor câte o bursă pentru pentru achiziționarea rechizitelor necesare noului an şcolar.

„Școala, universul cunoașterii, prima treaptă a omului valoros care cu toții ne dorim să devenim, așteaptă copiii pentru începutul de an școlar. Astăzi, am bucurat câțiva copii ai județului, din localitățile Modelu, Borcea, Dichiseni, Unirea și Jegălia, oferindu-le o bursă pentru achiziționarea rechizitelor necesare bunei activități a cursurilor. Am întâlnit elevi studioși, recomandați cu căldură de dascălii lor, oameni cu posibilități mici, dar cu inimi mari, copii care și-au găsit liniștea într-o familie adevărată după ce au părăsit centrele de plasament. Povești și lecții de viață care mi-au dat speranță că omenia nu s-a pierdut. Succes în noul an școlar!”, a declarat Cionoiu.