Sindicaliștii din Poșta Română sunt nemulțumiți de condițiile de lucru și de toate promisiunile neonorate în ultimul deceniu de către cei care conduc compania. Marți, 15 decembrie, conducătorul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Matei Brătianu, a fost prezent la Oficiul Județean de Poștă Călărași pentru a vorbi despre neajunsurile angajaților Companiei Naționale Poșta Română din țară și din județul nostru. Cu această ocazie, o parte dintre angajații poștei au ieșit în fața oficiului pentru un protest spontan. Liderul de sindicat a spus că vor exista forme inedite de protest dacă nu este realizat un plan de rezolvare a problemelor pe care lucrătorii le clamează.

Matei Brătianu a vorbit despre motivul pentru care s-a aflat în Călărași și despre angajații care au ieșit la un protest ad-hoc. Liderul sindical a spus că sunt 120 de salariați ai OZP, ODP și Oficiul Județean de Poștă Călărași care nu beneficiază de căldură la locul de muncă, nu au apă curentă și o parte dintre toalete sunt închise, în timp ce altele nu sunt alimentate cu apă. Brătianu spune că angajații sunt nevoiți să transporte apă cu sticla atunci când folosesc toaletele.

„De mai mult de şapte ani sunt prinse în planul de investiții repararea și modernizarea acestui spațiu, din păcate nu se întâmplă nimic și asta îmi aduce aminte de o strategie a directorilor care s-au perindat la Poșta Română, numiți toți politic, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor își trec întotdeauna veniturile cam la limită, cât cred că pot realiza, în schimb, cheltuielile le supradimensionează. Le fac în așa fel încât să existe un raport minim între venituri și cheltuieli. Dar fac cu bună știință și cu rea credință lucrul ăsta pentru că niciodată nu realizează cheltuielile. Pe de o parte taie la salarii, la ore suplimentare, dar, mai ales, taie la condiții de muncă”, explică sindicalistul modul prin care Poșta Română reușește să declare profit.

Brătianu spune mai departe cum acest profit este făcut „pe spinarea” salariaților: aceștia nu primesc materiale consumabile, își cumpără singuri toner, pixuri.

„Ba chiar și în pademie, au primit o singură mască”, continuă acesta. Liderul SLPR reia imperiozitatea asigurării de condiții decente de lucru, cu apă curentă și acces la grupuri sanitare.

Apoi, Matei Brătianu aduce în discuție salariile mici pe care le au lucrătorii.

„Avem 5.700 de salariați din Poșta Română cu salariu minim pe economie, adică 1.360 de lei net pe lună. Și mai avem încă 5.300 care au cu 50 și cu 100 de lei mai mult. 11.000 de salariați din cei 24.000 au salariul minim sau cu până la 100 de lei net mai mult decât salariul minim pe economie”, susţine acesta.

Sindicalistul a vorbit și despre o particularitate a județului Călărași, un parteneriat cu un furnizor de electricitate în baza căruia poștașii trebuie să citească și contoarele clienților, însă nu ar fi plătiți în plus pentru această muncă. În schimb, pentru orice neconformitate aceștia ar fi putut fi sancționați; liderul sindical spune că Poșta s-ar fi sesizat la această clauză din contractul cu furnizorul de electricitate. De asemenea, spune că, în unele situații, factorii poștali sunt puși de către proprietari să își facă singuri loc în spațiile unde se află contoarele sau pot exista incidente neplăcute cu animalele din curțile unde se duc pentru a face aceste citiri.

Nu în ultimul rând, Compania Națională Poșta Română are probleme și cu retenția angajaților.

„Până în urmă cu două luni, se dădeau cam 1.000 de concursuri pe lună la care nu se prezenta nimeni”, declară Matei Brătianu.

Acest lucru se datorează tot salariilor mici oferite celor care activează în cadrul companiei.

„Cine își găsește de muncă pleacă. Cei mai în vârstă rămân captivi, e greu să îți găsești (n.r. – un loc de muncă) de la o anumită vârstă. Mai e o categorie de salariați din Poștă care chiar s-au îndrăgostit de instituție, ei rămân inerțial, sentimental”, a continuat sindicalistul.

Pe lângă asigurarea condițiilor normale de lucru, Sindicatul Lucrătorilor din Poșta Română are și doleanțe de ordin financiar: „Noi am fi vrut fie să crească valoarea tichetului de masă cu 5 lei, ceea ce ar însemna 105 lei pe lună în plus, net ar fi 94 de lei și 50 de bani. De asta ar beneficia absolut toți salariații. Alminteri am vrea să fie acordat mai repede sporul de loialitate pentru noiembrie și decembrie, și în procente mai mari”.

Însă liderul sindical spune că de sporul de loialitate nu ar putea beneficia angajații cu salariul minim pe economie. Iar ceilalți ar beneficia de procente diferite, ceea ce ar duce la tensiuni în rândul lucrătorilor.

„Eu aș merge pe asta (n.r. – creșterea valorii tichetului de masă) care asigură tuturor aceeași creștere”, a concluzionat Matei Brătianu.

Liderul SLPR spune că nu se poate face grevă din cauza contractului colectiv de muncă. Însă vor exista acțiuni de protest, iar acestea pot fi inedite, „aproape echivalentul unei greve”. De asemenea, vor face și acțiuni în instanță. Întrebat dacă acțiunile de protest vor avea ca efect neplăceri cauzate clienților Poștei, Matei Brătianu a declarat că vor fi afectați clienții de la ghișeu, însă vor avea grijă ca beneficiarii de ajutoare de stat (pensionarii, copiii care primesc alocații etc.), care nu au nicio vină, să aibă în continuare acces la serviciile operate de către Poștă.