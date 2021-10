Spitalul TBC poate primi de mâine pacienți Covid cu forme ușoare transferați de la Spitalul Județean de Urgență

În cadrul unei conferințe susținute de către reprezentanții Consiliului Județean în data de 25 octombrie 2021, unde au fost invitați și managerii Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Bogdan Mihai, și Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Călărași, Spiridon Dumitrescu, acesta din urmă a declarat că, începând cu data de 26 octombrie 2021, în unitatea medicală pe care o conduce pot fi primiți și pacienți Covid.

În cadrul Spitalului TBC au fost puse la dispoziție 30 de paturi către care vor fi redirecționați pacienții cu forme ușoare de Covid. Pentru început, aceștia vor trebui să fie însoțiți de medicamentație de la Spitalul Județean, urmând ca în decurs de aproximativ o săptămână Spitalul TBC să demareze procesul de achiziție pentru propriile tratamente.

Declarația completă a managerului Spitalului TBC, Spiridon Dumitrescu, este următoarea: „Aș începe prin a spune că dispoziția mea este dată astăzi, 25, după ce dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost dată ieri. La momentul în care m-am prezentat în fața dumneavoastră eu nu am primit-o oficial, am luat-o de pe site-ul Instituției Prefectului. Eu am dat dispoziția organizării interne, practic noi nu putem primi bolnavi deocamdată decât cu condiția ca aceștia să vină însoțiți de medicație de la Spitalul Județean până când intrăm în procedura de achiziție, să putem să ne facem noi toate achizițiile și cu ajutor pe termen mediu și lung pentru acțiunile noastre de la Consiliul Județean pentru procurarea unor materiale necesare supravegherii bolnavilor Covid. Spitalul nostru nu a fost conceput pentru așa ceva. Necesarul de oxigen pe care noi îl avem asigurat, neavând stație de oxigen, îl asigurăm pentru bolnavii de TBC și alte boli pulmonare cu concentratoare care oferă max imum 5 litri debit de oxigen pe minut. De acești bolnavi putem noi să degrevăm Spitalul Județean, care au nevoie minimă de oxigen și izolare până când, pe termen lung, am propus domnului președinte Iliuță un plan de dotare a spitalului nostru cu un stocator de oxigen și cu o stație de distribuție a oxigenului, precum și alte măsuri în așa fel încât spitalul, într-un interval rezonabil de timp să poată deveni un spital care să poată fi folosit la capacitatea totală pentru asemenea epidemii cum este pandemia de SARS-CoV-2. Din punct de vedere operațional, prin punerea în aplicare a dispoziției mele, cu ajutorul și cu colaborarea celor de la Spitalul Județean, noi de mâine putem primi forme ușoare prin transfer sau cei care vin direct de la Spitalul Județean”.

Bogdan Mihai, managerul Spitalului Județean de Urgenă, a vorbit despre necesitatea solicitării de amenajare de paturi Covid în alte spitale: „Discuțiile sunt relativ simple dacă discutăm tehnic. Tehnic, lucrurile stau așa: lunea trecută, acum o săptămână, am avut o discuție cu domnul președinte și am stabilit împreună să lucrăm puțin anticipativ astfel încât să nu ajungem să luăm decizii într-o situație în care deciziile era foarte posibil să le luăm prea târziu. În urma analizei, am trimis către toate instituțiile implicate, în special către Prefectura Călărași, al cărei conducător, respectiv prefectul, este și șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, pentru a înștiința despre necesitatea înființării în oricare altă unitate medicală a unui număr de paturi-tampon care, în momentul când suntem suprasolicitați, să putem dirija pacienți Covid. Noi am făcut lucrul ăsta în interiorul spitalului, faptul că, la acest moment, în Spitalul Județean de Urgență ambulanțele nu stau la coadă, pacienții nu stau pe holuri, este că noi am gândit anticipativ și am gândit astfel încât să creăm niște spații suplimentare pe fiecare secție, în spațiul acela comercial, avem un număr de zece paturi pentru UPU astfel încât să decongestionăm activitatea. Dar și cu aceste măsuri pe care noi le-am luat, am apreciat că este posibil la un moment dat datorită unui flux mare de pacienți care vin la UPU să ne blocăm. Atunci ne-am gândit să creăm un spațiu-tampon în altă unitate medicală”.

Conform Anexei la Hotărârea 151/24.10.2021 a Comitetutului Județean pentru Situații de Urgență, „urmare a creșterii numărului de pacienți Covid-19 care necesită internare, a discuțiilor în cadrul întâlnirii Președinte Consiliu Județean Călărași, prefectul județului Călărași, ISU Călărași, DSP Călărași, manager Spitalul Județean de Urgență, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași din data de 20.10.2021 și la solicitarea Comandantului Acțiunii- Secretar de stat dr. Raed Arafat din videoconferința din data de 23.10.2021, vă informăm că epidemia SARS-CoV 2 la nivelul județului Călărași a avut în ultima perioadă un trend crescător marcat, numărul cazurilor înregistrate în județ în săptămâna 11 – 24 octombrie 2021 fiind de peste 10 ori mai mare decât numărul cazurilor înregistate în săptămâna 30.08 – 05.09.2021. Spitalul Municipal Oltenița și-a crescut numărul de paturi dedicate în acest val pacienților COVID-19, ajungând la un număr de 81. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Călărași și-a crescut treptat numărul de paturi dedicate pacienților COVID-19, ajungând la un număr de 134 de paturi, din care 13 paturi ATI. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, unitate sanitară cu 102 paturi, conform raportărilor către DSP Călărași, utilizează aproximativ 40% din paturi. Singura posibilitate identificată pentru creșterea capacității de spitalizare a cazurilor COVID-19 la nivelul județului este de a se crea paturi COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași. Etajul III are un număr de 17 saloane și o capacitate de 43 de paturi pentru spitalizare continuă TB, iar etajul IV are un număr de 17 saloane și o capacitate de 46 de paturi pentru spitalizare continuă TB. Prin comasarea pacienților TB pe un singur nivel considerăm că se pot crea 30 de paturi pacienți COVID 19 dedicate cazurilor de infecție cu forme ușoare cu factori de risc și forme medii”.