În data de 22 mai 2021, s-a desfășurat la Cluj Napoca, în incinta Casei de Cultură a Studenților Cupa României la Culturism şi Fitness. Judeţul nostru a fost reprezentat cu succes la această competiţie de sportivul de la CS Fortus Călăraşi, Bogdan Duţă, care s-a clasat pe primul loc la categoria Seniori Bodybuilding 80 de kilograme.

„A mai trecut o competiție, însă nu ne oprim aici, nu există timp de pauză. Continuăm cu pregătirea pentru campionatul Balcanic ce va avea loc în zilele de 11 şi 12 iunie la Drobeta-Turnu Severin. Le mulțumesc prietenilor, familiei şi celor ce m-au susținut și o fac necondiționat, toate vorbele şi gândurile de încurajare m-au ajutat să depășesc toate obstacolele în această pregătire. În mod special , îi mulţumesc domnului Nelu Başfalion, președintele clubului Fortus Călărași, ce a avut încredere în mine să mă susțină din foarte multe puncte de vedere în toate pregătirile mele din 2013 până în prezent! Sper ca pe viitor să nu vă dezamăgesc şi să aduc cele mai bune rezultate! Această competitie mi-a oferit șansa de a cunoaște persoane noi cu care am legat prietenii. Oameni de la care am avut de învăţat, am îndurat împreună stresul, setea şi emoţiile, iar la final ne-am bucurat de rezultate şi experienţa petrecută pe aceeași scenă! Vă mulţumesc şi vă doresc succes în continuare. Să ne revedem cu bine la noile competiții!”, a declarat culturistul Bogdan Duță.