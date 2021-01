Futsalul călărășean e la pământ…

Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a organizat pe 12 ianuarie o conferință de presă în care a vorbit despre problemele cluburilor sportive municipale. În urma problemelor pe care le-a găsit la cluburile de futsal și handbal, primarul a decis să le taie acestora finanțarea.

Marius Dulce a menţionat că a constatat că la clubul de futsal există o datorie de peste 30.000 de lei.

„În primele zile de când am venit la primărie am reușit să obținem prin președintele clubului un împrumut cu care ei au mers la o competiție. La competiția respectivă am avut surpriza să observ că am devenit jaloane pentru celelalte echipe”, a declarat Dulce.

Din spusele primarului, copiii de la clubul de futsal încasau 500 de lei pe lună, cu excepția a vreo doi – trei copii, care primeau 1.200 de lei. Astfel, cheltuielile cu salariile se ridicau la aproximativ 13.000 de lei lunar. Antrenorul echipei și președintele clubului încasau 4.000 de lei net, iar contabila 3.000 de lei net. Ceea ce ducea la cheltuieli cuprinse între 20.000 și 22.000 de lei pe lună. Marius Dulce spune că antrenorul echipei de futsal primea și de la EcoAqua o sumă de 2.000 de lei lunar.

Echipa ar fi realizat „puține sau chiar deloc” venituri din alte surse.

„Făcând analiza financiară, nu mi s-a părut corect ca un buget de un milion de lei să fie alocat pentru 12 copii. Nu știu dacă în altă parte, în județ sau în țară, există această bursă, undeva la 80.000 de lei pentru fiecare copil”, a afirmat primarul.

Clubul a avut o cerere de 1,3 milioane de lei, din care a primit un milion. Însă, de această dată, Marius Dulce a decis ca acești bani să fie redirecționați către alte proiecte ale primăriei.

… iar handbalul este falimentar

De asemenea, Marius Dulce spune că a găsit probleme și la echipa de handbal. Conturile echipei ar fi blocate după ce echipa a pierdut mai multe procese cu unul dintre jucători. Doar datoria către acesta se ridică la suma de 700.000 de lei. Însă echipa mai era restantă cu trei luni și la plata salariilor. „Am avut surpriza în care să văd că salariile nete sunt undeva la 4,5 miliarde (n.r. – lei vechi). Am mai găsit vreo trei – patru miliarde datorii la stat”, a mai spus Dulce.

Primarul explică faptul că dacă ar fi încercat să finanțeze clubul în această situație, banii s-ar fi dus la jucătorul cu care echipa se află în litigiu, ceea ce ar fi dus la probleme de natură penală pentru semnatarii acestei finanțări. Marius Dulce afirmă ferm că răspunderea față de datoriile pe care clubul de handbal le are față de acel jucător este a clubului și nu a primăriei.

Următorul pas în această poveste ar fi fost insolvența clubului de handbal, însă Tribunalul nu a permis acest demers.

„Și aici povestea se încheie”, constată primarul.

Acesta spune că echipa nu mai poate fi finanțată și din cauza datoriilor pe care aceasta la acumulat la stat. S-ar fi încercat varianta donării celor două procente din impozitul pe venituri, însă fără rezultat. Nu în ultimul rând, Marius Dulce susţine că Primăria Municipiului Călărași era singura care finanța clubul. În continuare, Dulce așteaptă să aibă o discuție cu staff-ul clubului pentru a negocia o finanțare pentru prezența în Liga a II-a.