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Știrile CANAL SUD / 29 Iulie 2022
29 iulie 2022
Știri
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MINISTRUL TRANSPORTURILOR, SORIN GRINDEANU: “SUNT ȘANSE MARI CA PASAJUL DRAJNA SĂ FIE DESCHIS MAI DEVREME DECÂT PREVEDE CONTRACTUL”
MAȘINI AVARIATE ÎNTR-O PARCARE DIN CĂLĂRAȘI DIN CAUZA UNUI TRUNCHI CĂZUT
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