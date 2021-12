Sute de călărășeni au sărbătorit Ziua Națională a României

Pe 1 decembrie, în municipiul Călărași s-a sărbătorit Ziua Naţională a României, evenimentul a inceput la ora 11:00 la Monumentul Eroilor, Intersecția Orizont. După intonarea Imnului Naţional al României, „Deşteaptă-te, române!”, s-a oficiat slujba religioasă apoi a fost rostită o alocuțiune de către prefectul județului Călărași, Valentin Barbu.

„1 Decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna, în istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului național: unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și săvârșită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Marea Unire a rezultat în urma exercitării dreptului la autodeterminare exprimat la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. În mod democratic, s-a decis unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Am încredere că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care, în ciuda crizei generate de pandemia de Covid-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special și tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar, să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri, pe care îi cinstim cu respect și prin grija pentru absolut toți românii și pentru toate regiunile istorice ale României. Ne onorăm trecutul, cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă un exemplu pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper”, a transmis prefectul.

De asemenea, primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, prezent la eveniment, a declarat: „Înaintașii noștri au conturat la 1 decembrie 1918 prin sacrificiu, suferință și dăruire destinul istoric al României. În această zi, să le omagiem jertfa. Este momentul nu doar pentru a ne cinsti trecutul și eroii, ci și timpul să ne adunăm gândurile și speranțele pentru a făuri laolaltă, inimă lângă inimă, un viitor mai bun, mai sigur. Astăzi se cuvine mai mult ca oricând să ne reamintim despre mândria de a fi român pentru că asta ne dă forța să mergem mai departe. Dumnezeu să binecuvânteze această țară minunată! La mulți ani, călărășeni, de aici și de pretutindeni! La mulți ani, România!”.

De la manifestări nu a lipsit președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, a afirmat: „Pe umerii noștri stă România.

Câteodată e ușoară, plină de bucurii. Altădată mai grea, plină de dezamăgiri și nemulțumiri. Însă întotdeauna spectaculoasă, cu locuri minunate și oameni muncitori. Ridicăm umerii toți și ținem țara dreaptă! Mereu! La mulți ani, România!”.

A urmat un scurt program artistic susținut de către elevii Școlii „Tudor Vladimirescu” și de Palatul Copiilor din Călărași. Au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor de către reprezentanții autorităților publice locale, instituțiilor publice deconcentrate, partidelor politice, urmând să fie prezentată defilarea gărzii de onoare și a tehnicii militare de intervenție. După finalizarea programului, Primăria Municipiului Călărași a pregătit, în Piaţa Big, două locații, unde cetațenii călărășeni prezenți la manifestarea dedicată Zilei Naționale a României au putut servi fasole cu afumătură.