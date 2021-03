În data de 10 martie a.c., polițiștii au depistat strada Mircea Eliade, din municipiul Oltenița, județul Călărași, un tânăr în vârstă de 19 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe drumurile publice, deși nu avea acest drept și consumase alcool.

Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la testarea cu aparatul etilotest a prezentat o concentrație alcoolică de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

Ulterior, cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Călărași.

Poliţiştii atrag atenţia: „Conștientizați efectele consumului de alcool asupra organismului: scăderea percepției (în mod deosebit a percepției vizuale, prin reducerea dimensiunilor câmpului vizual) și a capacității de analiză (prin evaluarea incorectă a distanțelor și vitezelor de deplasare); instalarea unei stări de euforie și bravadă, care are drept urmare subestimarea pericolelor și riscurilor ce apar în trafic; scăderea concentrării și atenției (se instalează lipsa de vigilență); scăderea reflexelor și a vitezei de execuție a mișcărilor; de multe ori, pe un fond de oboseală, se instalează și o stare de somnolență foarte periculoasă”.