Teach for Romania, prin profesorii susținuți, reușește împreună cu PEPCO România să aducă școala mai aproape de copiii din comunitățile vulnerabile. În data de 1 aprilie 2021, Camelia Brișan, profesoară de matematică la Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași, din județul Călărași, a organizat împreună cu elevii și colegii de cancelarie prima expoziție cu vânzare din proiectul „Dar din dar” și o tombolă cu premii pentru copii. În cadrul evenimentului, elevii au vândut produsele pe care le-au creat în lunile februarie și martie: broșe, tablouri, desene, căni personalizate, icoane, decorațiuni din fimo, tricouri personalizate etc., iar banii obținuți în urma achiziționării obiectelor vor ajunge la 20 de familii nevoiașe din Gălbinași.

Comunitatea din Gălbinași este una dezavantajată, iar nevoile pe care profesoara le-a adresat împreună cu elevii sunt cu scopul de a da încredere elevilor și familiilor lor modeste că alături de ei există o comunitate mai mare. În semestrul al doilea, aproximativ o sută de elevi au participat la diversele ateliere organizate de către doamna profesoara de religie Nechifor Simona și de elevii voluntari. Cea mai mare parte a lucrărilor pentru târg au fost confecționate în săptămâna „Școala altfel”.

„Chiar dacă în această perioadă de pandemie regulile nu au permis interacțiunea directă cu părinții și copiii, au existat fire de legătură și energii de susținere, în mod indirect. Scânteia proiectului ‛Dar din dar’ a pornit în urma interacțiunilor cu elevii și a analizării obiectivelor de dezvoltare durabilă prezentate în cadrul organizării celei mai mari lecții din lume din 20 noiembrie 2020. Totul a plecat de la dorința elevilor de a învăța să scrie și să implementeze un proiect care să ajute la rezolvarea problemei inechității din comunitatea lor și la conștientizarea puterii exemplului. Această perioadă ne-a creat oportunități mai mari spre reflecție, iar elevii au luat inițiativa de a-și dezvolta competențe civice, de empatie, compasiune și de a lucra în echipă pentru a-și ajuta 20 de colegi din familii modeste. Îmi doresc ca, în timp, comunitatea să preia treptat inițiativa, lucru ce va duce la sustenabilitatea proiectului și la promovarea unui număr din ce în ce mai mare de familii vulnerabile. Scopul proiectului este de a dezvolta empatia și a crește coeziunea în cadrul comunității, cât și de a face din școală un partener de încredere”, a spus Camelia Brișan, coordonatoarea proiectului „Dar din dar”.

Teach for Romania și PEPCO România au susținut implementarea acestui proiect prin achiziționarea materialelor necesare. În urma activităților organizate, copiii se vor simți împuterniciți să participe la activități de promovare și de organizare a următorului târg caritabil din iunie, iar experiența acumulată de către elevii din echipa de proiect va fi transferată și altor elevi astfel încât la următorul târg să fie folosită expertiza acestora.