Începând cu 1 iulie 2021, statele membre UE vor aplica noi reguli de TVA în ceea ce privește distribuirea trimiterilor provenite din comerțul electronic, în conformitate cu Directiva Consiliului European 2017/2455 ce amendează Directivele EU din domeniul TVA nr. 2006/112, respectiv 2009/132.

Nu se plăteşte TVA pentru trimiterile comerciale cu valoare mai mică de 10 euro sosite în România înainte de 1 iulie 2021.

În plus faţă de TVA, clienţii vor plăti şi taxa poştală de prezentare la vamă, în valoare de 8 lei/trimitere.

Trimiterile care au obţinut liber de vamă la nivelul Biroului de Schimb Internaţional Bucureşti vor fi îndrumate direct către oficiile de destinaţie, in vederea colectării TVA şi taxei poştale de prezentare la vamă şi distribuirii (la ghişeu sau la domiciliu).

Vor fi îndrumate către oficiile cu asistenţă vamală doar trimiterile cu valoare de peste 150 de euro ale căror destinatari nu împuternicesc Poşta Română pentru efectuarea formalităţilor vamale sau trimiterile selectate in urma analizei de risc de către autoritatea vamală, indiferent de valoarea acestora.