În data de 1 februarie 2020, s-a desfăşurat la Râmnicu Vâlcea ediţia a XXIII-a a Concursului Naşional Interdisciplinar „Școala cu ceas”, la care au participat şi elevii din judeţul Călăraşi. În cadrul competiţiei, la disciplina geografie, elevii de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Lehliu – Gară au câştigat nouă premii, astfel: Marin Dragoş Cristian (clasa a VI-a) – Premiul II; Dumitrescu Andrei Cosmin (clasa a VII-a) – Premiul II; Scarlat Cătălin Nicolae (clasa a VI-a) – Premiul II; Grigorescu Alexandru Andrei (clasa a VII-a) – Premiul III; Dima Anisia Raluca (clasa a VI-a) – Menţiune; Savu Maria Amalia (clasa a VI-a) – Menţiune; Postelnicu Mădălina Florentina (clasa a VI-a) – Menţiune; Cuceu Bogdan Mihai (clasa a VI-a) – Menţiune; Simion Roxana Maria (clasa a VI-a) – Menţiune.