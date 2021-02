Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, are, începând cu data de 1 februarie 2021, un nou medic specialist ORL, în persoana doctorului Marin Uncu.

„De fiecare dată când reușesc să conving un medic să se alăture echipei noastre, am confirmarea că proiectul inițiat la Spitalul Județean de Urgență Călărași este unul realist și care va schimba multe din lucrurile care nu funcționau așa cum ne-am fi dorit. Domnul doctor Uncu Marin, medic specialist ORL, este cel mai nou membru al echipei Spitalului Județean de Urgență Călărași, o echipă care se consolidează pe zi ce trece. Bine ați venit alături de noi!”, a declarat Bogdan Mihai, managerul spitalului.

Totodată, managerul Bogdan Mihai a declarat: „Spitalul este un loc în care oamenii ajung atunci când suferă. Suferința fizică este de multe ori accentuată de lipsa unor condiții decente de așteptare, de tratament sau de lipsa unei comunicări adecvate. În Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Dr. Pompei Samarian’ Călăraşi încercăm să remediem aceste lucruri în fiecare zi. Am construit un spațiu de așteptare decent și am ales ca, în situația în care veți avea nevoie de serviciile noastre, să puteți beneficia de un confort adecvat timpurilor în care trăim”.