La data de 23 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au depistat pe DN3B în comuna Unirea, un tânăr în vârsta de 20 de ani, din comuna Jegălia, județul Călărași, în timp ce conducea autoturismul marca BMW, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,48 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

„Atenție! Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg/l în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație”, au transmis oamenii legii.