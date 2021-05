Uniunea Teatrală din România (UNITER) organizează preselecții pentru „Gala HOP – Gala Tânărului Actor”, a 24-a ediţie.

Ediția din 2021 continuă cu tema „Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual” şi se va desfăşura tot sub bagheta cunoscutului coregraf şi dansator Gigi Căciuleanu.

Și anul acesta preselecţia are loc pe baza înregistrărilor video trimise de concurenţi. Gala se adresează tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licență), cu vârsta până la 33 de ani.

Pentru ambele secţiuni, Individual şi Grup, preselecția se va desfăşura în felul următor: prezentarea unui moment de mișcare și text pregătit de concurent (maximum zece minute la secţiunea Individual şi maximum 15 minute la secţiunea Grup).

În construcția momentului, concurenții vor trata textul prin mijloacele teatrului coregrafic, sub formă mixtă – combinare liberă a formelor verbală şi non-verbală. Componența maximă a unui grup este de șapte persoane.

În construcția momentelor prezentate se va urmări tratarea originală prin text şi mişcare (în proporție egală, 50/50 între cuvinte și mişcare) a unor pagini la liberă alegere din opera lui Ion Luca Caragiale: piese, schițe, diverse texte (articole, poeme etc).

Cei admişi vor prezenta momentul pregătit, live, în cadrul „Galei HOP 2021”.

Candidaţii trebuie să trimită la adresa de e-mail doina@uniter.ro înregistrarea video a momentului pregătit (format landscape), un curriculum vitae, copie după diploma de absolvire (sau adeverinţă eliberată de facultate), o fotografie (portret, rezoluţie 300 dpi), titlul și informațiile logistice și tehnice pentru exercițiul prezentat.

Data limită de trimitere a materialelor pentru înscriere este 15 iulie 2021.