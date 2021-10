Valentin Barbu demontează acuzațiile care i se aduc în scandalul creat în jurul înființării Secției Covid de la Spitalul TBC

În data de 29 octombrie 2021, PNL Călărași a susținut o conferință de presă în care Valentin Barbu, prefect al județului Călărași, a demontat acuzațiile aduse de către PSD în scandalul care s-a iscat în jurul înființării secției de tratare a pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Călărași. Prezenți în cadrul conferinței au fost și Nicolae Dumitru, subprefect al județului Călărași, și Gabriel Marian Stanciu, primarul comunei Dragalina.

Valentin Barbu și-a început discursul vorbind despre soarta viitorului guvern al României.

Barbu a reiterat mesajul președintelui Partidulului Național Liberal, Florin Cîțu: „USL nu se poate reface!”. Conform acestuia, s-ar dori refacerea coaliției cu USR.

„Din punctul meu de vedere, este singura variantă posibilă și singura variantă care respectă votul dat anul trecut la (n.r. -alegerile) parlamentare. Majoritatea a fost constituită din PNL, USR, UDMR și celelalte minorități. Dacă USL s-ar reface, PNL nu cred că ar avea mari șanse peste 3 ani la viitoarele alegeri”, a mai declarat Valentin Barbu.

Apoi, Valentin Barbu a vorbit și despre scandalul din jurul creării secției de Covid de la Spitalul TBC: „Au fost niște minciuni uriașe făcute de niște profesioniști în ale minciunii. Minciuna este simplă și pornește de la adresa făcută de către Spitalul Județean către Direcția de Sănătate Publică, către Instituția Prefectului, către Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și spre știința Consiliului Județean. De aici derivă faptul că Consiliul Județean nu prea e în ecuația asta. Păi cum să nu fie dacă cele două spitale, unul de unde a pornit intervenția, pe bună dreptate, nu comentăm asta, și cel de Pneumoftiziologie sunt în directa subordonare, administrare, finanțare a Consiliului Județean. De aici începe minciuna. S-a emis această adresă pe data de 18, pe data de 19 a avut loc o întâlnire cu reprezentanții DSP, cu domnul colonel Păduraru, la mine, la Prefectură, tocmai pe această temă, i-am chemat, le-am cerut părerea vizavi de această situație. Cu toții au fost de acord. De îndată, în jurul orei 16:30, l-am sunat pe președintele Consiliului Județean și i-am cerut să ne întâlnim oriunde să vedem ce aport poate avea fiecare la rezolvarea acestui demers. A fost de acord, cu condiția să ne întâlnim la Consiliul Județean. A doua zi la ora 12 ne-am întâlnit la Consiliul Județean, în prezența inclusiv a managerilor celor două spitale, reprezentanții DSP, domnul Păduraru, eu și președintele CJ. Am fost întrebat ce părere am despre această situație și eu am spus foarte clar că, din punct de vedere moral, și un singur pat dacă puneam la dispoziție în plus bolnavilor de Covid, trebuia să facem demersul”.

Barbu a vorbit și despre poziția inițială pe care ar fi avut managerul Spitalului TBC în cazul înființării Secției Covid: „La analiza făcută de cei de la DSP și la propunerea lor, să vedem câte paturi pot fi create în plus la Spitalul de Pneumoftiziologie astfel încât să putem duce mai departe și să rezolvăm situația. Care este atuul celor de la Pneumoftiziologie? Au resursa medicală, au resursa umană, nu numărul de paturi, care ar fi putut fi creat și în altă parte. La ședința respectivă, domnul Dumitrescu (n.r. – managerul spitalului TBC) a spus foarte clar că nu își asumă. Domnul Dumitrescu ne-a spus foarte clar, în urma unei adrese pe care eu am făcut-o pe data de 19 în care îi ceream numărul de paturi din fiecare secție, gradul de ocupare, ne-a spus în data de 20 că `având în vedere datele obiective de mai sus, vă comunicăm cu toată responsabilitatea că spitalul nostru nu are capacitatea de a primi pacienți cu Covid care necesită internare și nu ne asumăm responsabilitatea tratării acestor bolnavi`. Asta a fost la întâlnirea de miercuri”.

DSP a făcut o analiză care relevă faptul că Spitalul TBC este cel mai potrivit pentru înființarea acestei noi secții de Covid. „Am respectat analiza pentru că ei sunt experți în domeniu, am pus-o într-o hotărâre CJSU, urmare a acestei hotărâri a CJSU, CJCC a făcut o solicitare către CNCCI privitor la mărirea capacității cu 30 de paturi și solicitarea să fie aduse Spitalului TBC din Călărași un număr de 30 de concentratoare de zece litri pe minut pentru că într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, domnul Dumitrescu avea dreptate”.

Prefectul județului Călărași concluzionează prin faptul că nu era nevoie o decizie din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru crearea acestei secții.

Nicolae Dumitru, subprefect al județului Călărași, a răspuns și cu privire la afirmațiile făcute de administratorul public al municipiului Călărași, Eduard Grama, conform cărora a vândut pepeni: „Da, nu mi-e rușine cu lucrul ăsta, este adevărat: am vândut pepeni cultivați de mine și de familia mea. Era o perioadă destul de critică pentru familia mea, m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta”.

De asemenea, a vorbit și despre mesajul „dacă te țin curelele, ne vedem ca băieții” pe care i l-a transmis administratorului public în timpul conferinței de presă la care acesta se afla: „Era o reacție la ceea ce afirmase el și era normal să ne vedem față în față ca să lămurim acest aspect. Dacă el s-a smiorcăit cum că l-aș fi amenințat, e problema lui”.

Primarul comunei Dragalina, Gabriel Marian Stanciu, a vorbit despre proiectele realizate sau pregătite pentru viitor, despre investițiile pe care le-a atras în comună și despre necesitatea alocării anumitor sume de la Consiliul Județean pentru o parte dintre acestea. Conform prefectului, Valentin Barbu, primăriile PNL au primit doar aproximativ 11% din banii alocați de Consiliul Județean, deși înțelegerea, proporțională cu voturile cetățenilor, prevedea în jur de 30%.