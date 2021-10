Valentin Barbu: „Din fericire, există finanțări pentru reabilitarea Palatului Prefecturii

Prefectul Valentin Barbu a vorbit în cadrul ședinței PNL și despre situația clădirii Prefecturii Călărași: „Așa cum am spus în ultimele șase luni de zile, am fost și la ministrul de Interne, Bode, avem promisiunea că va fi promovată Hotărârea de Guvern, în sensul în care se va revoca dreptul temporar de administrare al CJ. Din fericire, există finanțări pentru reabilitarea Palatului Prefecturii. În urmă cu două luni de zile am vorbit cu domnul președinte și a recunoscut că efortul de 57 de milioane de lei, 570 de miliarde lei vechi, este unul foarte mare pentru bugetul județului Călărași. Dacă acești bani vor veni din surse guvernamentale, de ce să nu îi luăm, în condițiile în care CJ nu are acești bani?! Nu înțeleg, orgoliul e atât de mare, să sabotezi, pentru că mai este ceva de făcut?! În 2013, CJ Călărași a dat o Hotărâre prin care renunță la administrarea clădirii, nu s-a dus la capăt acest lucru, acum trebuie făcut un proces verbal de recepție a lucrărilor de consolidare, și subliniez acest aspect, pentru că finanțarea obținută de la BIRD a fost pentru consolidare, dar nu s-a mai realizat acest proces verbal de recepție. Am trimis adrese, către CJ, primărie și ISC, să ne pună la dispoziție acest proces verbal dacă există, dacă nu să se rezolve această situație”.