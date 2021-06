Organizația Județeană PSD Călărași a organizat, în data de 17 iunie 2021, o conferință de presă în care s-a vorbit despre ceea ce se întâmplă în cadrul subordonatelor Consiliului Județean, despre alegerile parțiale din data de 20 iunie 2021 și despre noutățile din Parlamentul României.

Vasile Iliuță a început conferința vorbind despre viitoarele alegeri, spunând despre candidații Partidului Social Democrat de la Frumușani și Cuza Vodă că se află în preferințele electoratului. În acest context, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și secretarul general al partidului, Paul Stănescu, au fost prezenți în comuna Cuza Vodă, unde au stat de vorbă cu cetățenii.

De asemenea, președintele Consiliului Județean a prezentat-o pe noua directoare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, Daniela Arbagic. Aceasta este psiholog de profesie și vine cu experiență în domeniul asistenței sociale începând cu anul 1996.

„Am preluat mandatul recent, cu problemele inerente pe care le cunoașteți. Consider că, pentru mine, este o recunoaștere a muncii mele depuse în domeniu. Mulțumesc mult pentru încredere și pentru sprijin conducerii județului Călărași. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut și care au încredere în mine că pot să ajut la restructurarea sistemului de protecție (n.r. – a copilului), dar și la îmbunătățirea calității serviciilor. Suntem aproape de copii, de familii, de cetățenii în nevoie și încercăm, cu sprijinul Consiliului Județean, în calitate de ordonator principal de credite, să rezolvăm toate problemele. Eu, personal, consider că, printr-o comunicare și colaborare apropiată, putem să rezolvăm împreună”, a declarat Daniela Arbagic în cadrul conferinței.

Nu în ultimul rând, Vasile Iliuță a adus în discuție și proiectul de reabilitare a Palatului Prefecturii, care ar fi blocat de o adresă a prefectului județului Călărași trimisă Companiei Naționale de Investiții.

„Am ajuns într-un stadiu destul de avansat, avem proiectul tehnic, am licitat, avem un constructor. Urmează doar să găsim finanțarea”, susţine Iliuță.

La conferință a fost prezent și senatorul Nicușor Cionoiu, care a vorbit pe scurt despre un caz social pe care l-a identificat în perioada sărbătorilor de Paște în comuna Dragalina. Este vorba despre o tânără cu probleme de locomoție căreia i-a oferit un fotoliu rulant electric.

„Aș vrea să nu politizăm acest caz social pentru că pe mine, ca persoană, m-a impresionat foarte tare. Îmi pare rău că toate aceste organisme ale statului nu sunt alături de familiile nevoiașe și poate că oameni ca mine ar trebui să facă mult mai multe lucruri ca acestea. Nu am făcut acest gest pentru că sunt senator, l-am făcut pentru că sunt om. Am făcut o deplasare în mai multe comune din județul Călărași și ceea ce m-a frapat cel mai tare a fost această familie: un om care nu are nicio mobilitate, un om care este foarte amărât. Aș vrea ca toți oamenii care au văzut acest reportaj să fie alături de noi”, a povestit senatorul.

Nicușor Cionoiu a abordat și el subiectul Palatului Prefecturii. „Dacă am fost în campanie și dacă am promis ceva, noi trebuie să facem! M-aș bucura ca domnul prefect să poată în momentul ăsta să ajute orașul Călărași. Pot să recunosc față de toată lumea că un proiect bine făcut, indiferent de cine este făcut, este pentru cetățeanul nostru”, a punctat senatorul Cionoiu.