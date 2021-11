Vicepreședintele CJ Călărași, Ion Samoilă: „Consiliul Județean își continuă proiectele, în ciuda piedicilor pe care le întâlnește”

În data de 11 noiembrie 2021, a avut loc conferința de presă a PSD Călărași, în care vicepreședintele Consiliului Județean Călărași, Ion Samoilă, a vorbit despre situația bugetară de la Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Călărași și despre Spitalul Județean Călărași.

„Banii pentru asistență socială și pentru protecția copilului este obligație bugetară și este sarcina Guvernului. Noi solicităm ajutor. Deoarece noi am făcut mari eforturi pentru a plăti salariile, utilități și tot ce înseamnă funcționare a Direcției pentru Protecția Copilului. Să nu mai spun de spital, acesta este pentru noi o cheltuială imensă. La început de an, bugetul oferit nu a fost foarte mare. Sper ca după închiderea negocierilor, să nu ne pierdem din identitate să susținem pensii, salarii. Consiliul Județean își continuă proiectele, în ciuda piedicilor pe care le întâlnește. Am promis cetățenilor că vom face multe și vrem să facem. Situația pe drumurile județene este în desfășurare pe drumurile naționale 411, 403. Am rugat constructorii să urgenteze, suntem avansați, se lucrează. La pod cred că luna viitoare vom fi la final, poate doar dacă va veni un îngheț lucrurile se vor stopa”, a susținut vicepreședintele Ion Samoilă.