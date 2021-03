În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călărași din data de 24 martie, la capitolul „Diverse”, a fost ridicată din nou problema modului de facturare al societății EcoAqua. Consilierul județean Virgil Dumbravă, de la Pro România, a prezentat o serie de documente și a făcut o acuzație la adresa companiei care asigură serviciile apă și canalizare.

Consilierul și-a început interpelarea reiterând îngrijorarea sa față de pierderile imense declarate de operatorul de apă. Apoi, făcând referire la nedreptățile pe care oamenii le aduc la cunoștința autorităților cu privire la facturarea pierderilor și indicând o serie de hotărâri ale Consiliului Local, acesta a afirmat că EcoAqua a facturat ilegal cetățenii: „S-a invocat mereu hotărârea de Consiliu Local nr. 30 din 28.01.2010. Am intrat în posesia acestei hotărâri și am impresia, și aș vrea să greșesc, am impresia că, din 2010 și până în 2020, SC EcoAqua a încasat ilegal bani de la populație! Repet, aș vrea să greșesc!

S-a invocat această hotărâre și Anexa B. Anexa B, care stă la baza acestor încasări, nu spune că acele pierderi sunt plătite de populație și plătite proporțional, cum este acum. Vedeți această hotărâre, această Anexă B, mă bazez pe ceea ce spun! Această anexă spune cum se calculează consumul. Mai mult decât atât, în februarie 2020, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care statuta acesta pierderi, cum se împart la populație proporțional. Vreau să spun că abia în 2020 s-a reglat situația cum se întâmplă acum. Între 2010 și 2020, contorii din apartamente erau denumiți <contori>, trebuia să fie verificați de către SC EcoAqua și, mai mult decât atât, conform regulamentului care a fost aprobat, acești contori trebuia să fie puși la dispoziție de către EcoAqua.

Dacă în 2010 își propunea această societată să aibă pierderi de 52%, aceste pierderi au ajuns în 2019 de 56%!”.

Dumbravă spune că o rezolvare imediată a problemei ar fi abrogarea hotărârii de Consiliu Local din 2020 și trecerea la o repartizare uniformă. Acesta a sugerat și o executare a instalațiilor „pe orizontală”; o altă persoană a amintit de posibilitatea unor contori inteligenți, care pot fi citiți de la distanță.

Directorul adjunct al societății EcoAqua, Marcel Nuțu, a avut un discurs amplu în care a vorbit și despre problema ridicată de consilierul județean: „Că- i zice <contor>, că-i zice <repartitor>, poate să-i zică și <navă cosmică>, este în spațiul privat al blocului. Nu ne privește investiția respectivă, apropo de telecitire în apartamente, pentru că ne trezim că vor vrea să schimbăm și mobila din bucătărie. Repartitorul este după limita de proprietate.

Se poate face repartiție pe orizontală, dar pe construcții noi; în ceea ce privește blocurile vechi avem o mare problemă vizavi de limita de proprietate. Vizavi de HCL, avem toată deschiderea, chiar ne și ajută dacă reușim să schimbăm, în sensul bun al lucrurilor, după o dezbatere, modul de repartiție.

Eram și eu consilier județean când s-a făcut scrisoarea de așteptare și oferta managerială pentru conducere, când am beneficiat de un consiliu de administrație cu foarte multă lume din afara județului, în stabilirea indicatorilor de performanță pentru conducerea societății, s-a stabilit ponderea fiecărui indicator în mod egal: 5% reducerea pierderilor, 5% rulajul materialelor în magazie.

Eu am o brichetă la dumneavoastră, la Ivănești, și stabilim de comun acord că dăm foc la Ivănești. Pierd eu bricheta, pierdeți și dumneavoastră sediul acela. Cam așa s-a pus problema. Nu suntem bine intenționați, nu vrem să schimbăm lucrurile în bine, spre mai bunul trai al acestui oraș.

Sunt om bătrân, când s-a început cu investițiile pe energie și pe gaz metan am beneficiat , între ghilimele, de faptul că eram un oraș care s-a dezvoltat, pe linie de gaz, mai târziu. În loc să fie modernizate punctele termice, să fie trecute pe gaz metan, s-au pus contori pe energie termică la scările de bloc. Am început să măsurăm ce nu se dădea. Automat, energia termică a dat faliment.

Și acum, câtă vreme nu dezbatem adevăratele probleme și vrem să părem deștepți, frumoși, cu părul des și la 20 de ani și noi avem 60, avem o problemă. Trebuie să fim cinstiți unii cu alții, să spunem <Ăsta e adevărul, ăsta e necesarul de bani>. Haideți să vedem cine e cel mai bun și cel mai deștept și cine are mai multe relații și hai să mergem înainte. Dacă vrem, dacă nu, ne dăm lecții unii altora”.