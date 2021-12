Voluntarii ViitorPlus au continuat acțiunile de plantare în comuna Chirnogi

În data de 3 decembrie 2021, pe terenul din comuna Chirnogi, județul Călărași, voluntarii Asociației ViitorPlus au plantat, în cadrul proiectului „Adoptă un copac” o perdea forestieră de protecție pentru comunitatea locală.

„Bunăstarea oamenilor este strâns legată de calitatea mediului înconjurător, iar companiile care ne sunt alături în demersurile de împădurire înțeleg acest lucru și au trecut la fapte concrete. Am avut alături de noi pe teren încă trei companii de seamă care și-au invitat angajații la o zi cu soare pentru a planta arborii viitorului. Astfel, participanții au plantat 600 de puieți de arbori de stejar, sălcioară și cătină. Transmitem mii de mulțumiri companiilor și angajaților Thoughtworks, Stefanini Group și Equilobe pentru implicare și spiritul de echipa de care au dat dovadă! Munca de teren, cu cazmaua în mână, nu este una ușoară dar satisfacția la finalul zilei de plantare este pe măsură! Ce gest mai minunat decât cel al plantării unei vieți! O viață care va dăinui pentru mulți ani, aici. În viitor, când arborii vor fi maturi, sănătoși și acomodați în noua lor casă – o pădure – sperăm să veniți la ei și să vă bucurați de munca voastră! Fără voi și efortul depus, acești arbori nu ar avea ocazia să crească și să aducă toate beneficiile naturale de care ne vom bucura cu toții, dar în special comunitatea locală! Felicitări! Unde-s mulți, pădurea crește!”, au transmis reprezentanții Asociației ViitorPlus.

De asemene, în data de 5 decembrie 2021, voluntarii au revenit în comuna Chirnogi, pentru a continua acțiunile de plantare cu ocazia Zilei Voluntariatului.

„În a cincea zi a lunii decembrie, celebrăm voluntariatul! Ce mod mai bun de a sărbători această zi și voluntarii de pretutindeni, decât cel de pe teren, alături chiar de voi, voluntarii ‘Adoptă un Copac‘! Astăzi am fost din nou pe terenul din comuna Chirnogi, județul Călărași, și am continuat alături de 100 de voluntari harnici, efortul de împădurire a celor nouă hectare de perdea forestieră de la marginea drumului național 41. Alături de voluntari de la companiile partenere Coca-Cola Equilobe, pastel și colegi din Viitor Plus, am plantat astăzi 1000 de puieți de sălcioară, ulm și frasin. Felicitări! Dragi voluntari care ne-ați fost alături în cei 15 ani de activitate, voi toți cei care vă implicați în activități de voluntariat, în cadrul acțiunilor Viitor Plus sau a altor organizații, astăzi este despre voi! Munca, dedicația și implicarea voastră contribuie la o societate mai bună, mai educată și mai dezvoltată, dar și la un mediu mai curat și sănătos pentru oameni și celelalte ființe cu care împărțim acest pământ. Pas cu pas, ne îndreptăm spre sustenabilitate! Este o mare satisfacție să fim alături de voi pe teren! Vă apreciem efortul și timpul pe care îl oferiți cauzelor de mediu și sociale! Aduceți cu voi, de fiecare dată, multă pasiune și se simte că sufletul vă este implicat în tot ceea ce faceți! Mulțumiri și recunoștință că sunteți alături de noi!”, au mai spus reprezentanții Asociației ViitorPlus.