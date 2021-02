Ziua Internaţională a Cititului Împreună (ZICI) sau Ziua Internaţională a Cititului cu voce tare este un eveniment global inițiat de Asociaţia LitWorld și marcat în peste o sută de țări, în prima miercuri din luna februarie. Prin această zi se doreşte să fie atrasă atenţia comunităţii internaţionale asupra importanţei cititului și a alfabetizării ca drept fundamental al omului. Tema din acest an este: „ZICI cu lipici: legați prin cititul împreună”.

Pornind de la truismul conform căruia atunci când citim împreună, devenim personaje ale aceleiași povești, în perioada 8 – 12 februarie 2021, în cadrul manifestării naționale Ziua Internațională a Cititului Împreună 2021 – „ZICI cu lipici legați prin cititul împreună!”, elevii clasei a VI-a B, de la Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseți, au marcat evenimentul printr-o serie de activități diverse. În demersul literar „Citesc deci exist!”, care a vizat lectura de calitate și cititul cu voce tare, au fost coordonați de profesoara de limba română Virginia-Narcisa Manole. Copiii au vorbit despre cărți, despre preferințe de lectură și au citit cu voce tare fragmente de text din cărțile preferate, dar și din autorul Richard Scarry, pentru că cititul cu voce tare este o modalitate de dezvoltare a abilităților lexicale, un mijloc de a te „lipi” cu sufletul de cărți. Profesoara Virginia Manole le-a atras atenția micilor participanți asupra faptului că cititul și scrisul (literația) se pot dezvolta simultan cu ajutorul citirii cu voce tare.

Pentru că Ziua Internaţională a Cititului Împreună reprezintă și un îndemn la lectură, un atelier al săptămânii ZICI 2021 a fost coordonat de bibliotecara Ramona Râjnoveanu. Cu creativitate, elevii au realizat împreună cu aceasta postere și sloganuri tematice pe fondul muzical „Cine are carte are parte” (youtube) și au participat la un concurs de proverbe și zicători.

În discuțiile de final, într-un cadru relaxant, unii elevi au declarat că și acasă citesc cu voce tare părinților sau fraților mai mici. Alții au mărturisit că aleg cărțile după copertă. Concluzia a fost că descoperirea frumuseții lecturii este în această etapă stimulată și de expresivitatea imaginilor care însoțesc textul, iar lectura trebuie să facă parte zi de zi din viața noastră.

La finalul evenimentului, directorul Şcolii Gimnaziale „Iancu Rosetti”, profesor Daniel Felea, a felicitat elevii implicați și le-a oferit tuturor diplome de participare.

Profesoara Virginia Manole a declarat la sfârșitul acțiunii: „Activitatea, desfășurată în colaborare cu Centrul de Documentare și Informare al instituției, a așezat Școala Gimnazială ‘Iancu Rosetti’ Roseți pe harta virtuală a proiectului ‘Zici că Știm’, organizat de CIR 2021 (n.r. – Citim Împreună România), dezvăluind pasionaților cititori o lume mereu fascinantă, aceea a puterii de a visa și călători pe aripile cuvântului scris”.