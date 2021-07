În fiecare an, pe 29 iunie, țările dunărene serbează Ziua Internațională a Dunării. Pentru a marca acest eveniment, în perioada 14 – 29 iunie 2021, la Colegiul Național „Neagoe Basarab” din municipiul Oltenița, s-au organizat diverse activități cu scop educațional, cuprinse în proiectul cu tema „Dunărea înseamnă viață, să o prețuim!”, în care au fost antrenați elevi din diferite clase, sub îndrumarea profesorilor înscriși la activități.

În data de 23 iunie 2021, 34 de elevi ai colegiului au fost implicați într-o activitate de ecologizare, iar în perioada 15 – 25 iunie 2021 s-a desfășurat un concurs care le-a permis elevilor să își exprime respectul și dragostea față de Dunăre sub diverse forme artistice. Rezultatele concursului sunt următoarele: Secțiunea I: Creație literară: Premiul I – Ana-Maria Nicolăescu (clasa a IX-a A); Premiul al II-lea – Ana-Maria Ulmeanu (clasa a IX-a A); Secțiunea a III-a: Arte vizuale (grafică, pictură, fotografie): Subsecțiunea 1 : Pictură: Premiul I – Ana-Maria Ulmeanu (clasa a IX-a A); Premiul al II-lea – Lorena Isabel Dragotă (clasa a IX-a A); Premiul al III-lea – Victoria Maria Chipăilă (clasa a IX-a A); Mențiune – Florina Daniela Jumară (clasa a X-a A); Subsecțiunea 2 : Fotografie: Premiul I – Andreea Năstase (clasa a IX-a C); Premiul I – Ana-Maria Nicolăescu (clasa a IX-a A); Premiul al III-lea – Victoria Maria Chipăilă (clasa a IX-a A); Secțiunea a IV-a: Film de scurtmetraj: Premiul I – Karina Maria Dorobanțu (clasa a IX-a C); Premiul al II-lea – Ana-Maria Nicolăescu (clasa a IX-a A); Secțiunea V – prezentări PPT: Subsecțiunea 1: „Importanța geografică a Dunării la nivel european”: Premiul I – Aurora Gabriela Elena Drăgnoi (clasa a IX-a E); Premiul al II-lea – Georgiana Bianca Dan (clasa a IX-a E); Premiul al III-lea – Andrei Alexandru Dobre (clasa a X-a D); Mențiune – Ana-Maria Nicolăescu (clasa a IX-a A); Mențiune – Cristian Robert Manea (clasa a IX-a C); Subsecțiunea 2: „Importanța istorică a Dunării la nivel european”: Premiul I – Georgiana Bianca Dan (clasa a IX-a E); Premiul al II-lea – Ana-Maria Ulmeanu (clasa a IX-a A); Premiul al III-lea – Bianca Mihaela Nachiu (clasa a IX-a A).