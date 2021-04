Cu zborul, cântecul și frumusețea lor ne încântă și inspiră. Sunt sanitari ai pădurilor, împrăștie semințe, fertilizează solul, oxigenează aerul și contribuie la stabilizarea climei,iar ca atracții turistice sprijină economia.

Pe 1 aprilie, încă din 1906, este sărbătorită Ziua Internațională a Păsărilor, cea mai veche sărbătoare din calendarul mediului, și are la bază Convenția pentru apărarea păsărilor care promovează principii legate de importanța lor în ecosistemul planetei.

Ziua Internațională a Păsărilor este marcată anual la 1 aprilie, în cadrul programului UNESCO sub titulatura „Omul și Biosfera”.

În România, această sărbătoare își are originea în perioada dintre cele două războaie mondiale,când era sărbătorită mai ales în școli. Societatea Ornitologică Română a stimulat profesorii de biologie să reînvie această zi tradițională a păsărilor, fiind sărbătorită în fiecare an în România.

Această zi a fost sărbătorită de elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din municipiul Călărași prin activități de expoziție de căsuțe pentru păsări, confecționate de aceștia, prin prezentarea a două perechi de peruși, realizarea unor materiale informative, dar și o expoziție în aer liber. Elevii unității de învățământ au arătat dragoste, prețuire și multă grijă față de păsări, relatând povești despre păsările pe care le au în grijă sau despre care au studiat în cadrul orelor de curs, dar și pentru a-și îmbogăți cultura generală. Mesajul a fost unul clar: „Protejând mediul înconjurător, protejăm păsările, dar și întreaga planetă!”.